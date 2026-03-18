Эксперт раскрыл, затронет ли Россию возможная катастрофа на АЭС «Бушер»

Возможная катастрофа на атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране вряд ли затронет Россию. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщил физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

«Станция находится довольно далеко от России. В значительных количествах при самом тяжелом варианте радиоактивные вещества до территории России не долетят. Основное загрязнение придется на предгорья Южного Кавказа. Могут пострадать Грузия, Армения и Азербайджан», — отметил эксперт.

При этом, по его словам, отчасти южные регионы России все же рискуют попасть под радиоактивный выброс, но на данной территории он будет в следовых количествах.

Накануне глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что по району вблизи здания метрологической службы на промышленной площадке иранской АЭС «Бушер» был нанесен удар. Он уточнил, что инцидент произошел на территории, примыкающей к действующему энергоблоку. В результате происшествия никто не пострадал.

Позднее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что обстановка вокруг иранской атомной станции вызывает беспокойство и подчеркнул, что никакие ядерные объекты не должны подвергаться нападениям.

Бушерская атомная электростанция является первым подобным объектом в Иране и на всем Ближнем Востоке. Начало ее строительства датируется 1975 годом, однако полноценный ввод в эксплуатацию состоялся лишь в 2013 году. Этот проект является наиболее масштабным результатом сотрудничества между Россией и Ираном.

