В Мексике задержали лидера эквадорской ОПГ

В Мехико задержали лидера эквадорской преступной группировки Los Lobos Хуан Карлос по прозвищу Lobo Menor. Об этом в социальной сети X сообщил министр общественной безопасности Мексики Омар Гарсиа Харфуш.

По его словам, глава ОПГ, действующей в Эквадоре, был задержан сотрудниками мексиканских силовых и миграционных ведомств. Это произошло «в результате разведывательной работы и механизмов международного сотрудничества», уточнил министр.

Также он заявил, что Карлос имеет «красный циркуляр» Интерпола и связан с незаконным оборотом наркотиков, вымогательством и другими преступлениями. Помимо этого, власти южноамериканских стран называют его ключевой фигурой, причастной к ликвидации бывшего кандидата в президенты Эквадора.

22 февраля в по меньшей мере пяти мексиканских штатах вспыхнули массовые беспорядки после сообщений о ликвидации лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Штат Халиско стал эпицентром беспорядков.

По информации министерства национальной обороны Мексики, наркобарон был тяжело ранен в ходе спецоперации. Его не стало во время транспортировки по воздуху в госпиталь в Мехико.

