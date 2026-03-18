В Мексике задержали лидера эквадорской ОПГ

В Мексике силовики задержали лидера эквадорской ОПГ Los Lobos Хуана Карлоса
В Мехико задержали лидера эквадорской преступной группировки Los Lobos Хуан Карлос по прозвищу Lobo Menor. Об этом в социальной сети X сообщил министр общественной безопасности Мексики Омар Гарсиа Харфуш.

По его словам, глава ОПГ, действующей в Эквадоре, был задержан сотрудниками мексиканских силовых и миграционных ведомств. Это произошло «в результате разведывательной работы и механизмов международного сотрудничества», уточнил министр.

Также он заявил, что Карлос имеет «красный циркуляр» Интерпола и связан с незаконным оборотом наркотиков, вымогательством и другими преступлениями. Помимо этого, власти южноамериканских стран называют его ключевой фигурой, причастной к ликвидации бывшего кандидата в президенты Эквадора.

22 февраля в по меньшей мере пяти мексиканских штатах вспыхнули массовые беспорядки после сообщений о ликвидации лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Штат Халиско стал эпицентром беспорядков.

По информации министерства национальной обороны Мексики, наркобарон был тяжело ранен в ходе спецоперации. Его не стало во время транспортировки по воздуху в госпиталь в Мехико.

Ранее в Подмосковье ОПГ удерживала 24 подростка и пытала их.

 
Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

