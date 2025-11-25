В Подмосковье ОПГ удерживала 24 подростка в ребцентре и пытала их

В Подмосковье мужчину подозревают в незаконном удержании несовершеннолетних. Об этом сообщает «112».

По версии следствия, он вместе с другими членами группы удерживал детей в подмосковном Дедовске. Всего в период с августа по сентябрь под их «опекой» побывали 24 подростка.

Школьников передавали в организацию после подписания фиктивных договоров с их представителями. Фигуранты действовали под прикрытием деятельности фонда, который оказывал помощь людям в трудной жизненной ситуации.

По данным Telegram-канала, несовершеннолетних избивали и мучили. В результате одному из подростков нанесли серьезные травмы, он в коме. Как сообщает Regions, в какой-то момент школьник потерял сознание и попал в реанимацию.

В отношении организатора возбудили уголовное дело. На данный момент сотрудники СК РФ проводят расследование, которое поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

