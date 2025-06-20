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«Лучше зарплату повысьте!»: учителя посоветовали депутатам не лезть в образование

Профсоюз учителей посоветовал депутатам Госдумы не вмешиваться в образование
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Shutterstock

Для развития у школьников грамотной речи необходимо организовать обучение так, чтобы в одном классе было не более 20 учеников, а не 30-40, как это бывает сегодня, заявила член Совета профсоюза «Учитель», преподаватель русского языка и литературы Анна Штернберг. Комментируя идею депутатов Госдумы ввести в ЕГЭ устную часть, она в беседе с НСН посоветовала им не вмешиваться в образование, а лучше повысить зарплаты педагогам для решения кадровых проблем.

Напомним, идею добавить в ЕГЭ устную часть вновь озвучил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, заявив, что молодежь разучилась говорить красиво и грамотно. Однако, по мнению Штернберг, выпускной экзамен в этом вопросе ничего не решит.

«Депутатам лучше вообще не вмешиваться в образование, а дать возможность заниматься этим профессионалам, — заявила она. — Сейчас любая их инициатива в этом направлении вызывает отторжение».

По словам Штернберг, для развития грамотной речи у учащихся нужно работать над тем, чтобы они учились мыслить и полемизировать, однако добиться этого в условиях, когда число учащихся в одном классе достигает 30-40 человек, что сегодня не редкость, крайне сложно. Таким образом, сегодня просто нет условий для того, чтобы каждый ребенок мог развивать эти навыки, убеждена она.

Что касается устной части на ЕГЭ, то речь идет о заключительной части «процесса, которого нет». Чтобы запустить этот процесс, необходимо строить новые школы, набирать педагогов и организовывать классы, в которых будет не более 20 человек – так их можно будет «спокойно учить», считает эксперт.

«Повысьте лучше зарплату учителям, чтобы новые люди пошли в школу! Кадровый голод сейчас в образовательных учреждениях страшный, классы переполнены, в две смены работаем», — заключила Штернберг.

С идеей добавить устную часть в ЕГЭ по гуманитарным предметам еще в прошлом году выступал председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его мнению, это станет показателем реальных знаний учащегося. Самим школьникам такой подход тоже будет полезен, так как часто гуманитарные предметы не подразумевают наличия одного верного ответа, убежден депутат.

Ранее стало известно, что в России ухудшились результаты ЕГЭ по русскому языку.

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