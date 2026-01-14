Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

В Госдуме призвали отклонить законопроект об изменении границ заповедников для строительства

Депутат Миронов назвал уничтожением природы законопроект об изменении границ заповедников
Валерий Мельников/РИА Новости

Законопроект, который позволит менять границы заповедников и строить там объекты государственной важности, уничтожит российскую природу и узаконит «распродажу» охраняемых природных территорий. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, призвавший коллег-депутатов отклонить инициативу.

«Инициативой разрешается менять границы всех особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Менять в меньшую сторону: изымать заповедные земли под застройку. Авторы уверяют, что это будет делаться в исключительных случаях. Но, как говорится, коготок увяз, всей птичке пропасть. Стоит начать, и понятно, чем это может обернуться — освоением любых природных территорий! Инициатива допускает и полную утрату статуса ООПТ — в случае ЧС, размещения оборонных объектов или «объектов федерального значения». Последний термин трактуется широко: это может быть и трасса, и скважина, и туристический кластер, ради которого можно пожертвовать заповедником. При этом вводится механизм «компенсации»: тот, кто застраивает ООПТ, платит целевой сбор. С учетом дефицита бюджетов регионы могут им не побрезговать: отдали кусок природы, получили денежки. По сути, узаконивается распродажа заповедников! Это далеко не первая попытка «протащить» освоение ООПТ, хотя в стране достаточно земли, чтобы не лезть в заповедники. Понятно, что это лакомые куски, и лоббистов, видимо, ободрил «успех» с Байкалом. Но тут нечего обсуждать, это антироссийский закон, который грозит уничтожением нашей природы. Призываю коллег в Думе его отклонить!» — сказал он.

Законопроект, разрешающий изменять границы ООПТ, в том числе для строительства железных дорог, трасс, АЭС и других «объектов федерального значения», был внесен в Госдуму правительством 12 декабря прошлого года. Согласно документу, решение о выделении участков из ООПТ будет принимать комиссия из федеральных депутатов, чиновников и представителей спецслужб.

После этого 89 ученых (в том числе академики и членкоры РАН) выступили с открытым письмом в адрес Госдумы, указав, что принятие документа принесет колоссальный вред природным комплексам.

В Минприроды РФ в ответ на возмущения экологов сообщили изданию «Коммерсантъ», что законопроект будет обсуждаться и может быть изменен в ходе чтений.

Ранее в Госдуме выступили против законопроекта о рубке лесов на Байкале.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27622147_rnd_7",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Морозные каникулы: законно ли ребенку прогулять школу в непогоду
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+