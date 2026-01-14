В Госдуме призвали отклонить законопроект об изменении границ заповедников для строительства

Законопроект, который позволит менять границы заповедников и строить там объекты государственной важности, уничтожит российскую природу и узаконит «распродажу» охраняемых природных территорий. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, призвавший коллег-депутатов отклонить инициативу.

«Инициативой разрешается менять границы всех особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Менять в меньшую сторону: изымать заповедные земли под застройку. Авторы уверяют, что это будет делаться в исключительных случаях. Но, как говорится, коготок увяз, всей птичке пропасть. Стоит начать, и понятно, чем это может обернуться — освоением любых природных территорий! Инициатива допускает и полную утрату статуса ООПТ — в случае ЧС, размещения оборонных объектов или «объектов федерального значения». Последний термин трактуется широко: это может быть и трасса, и скважина, и туристический кластер, ради которого можно пожертвовать заповедником. При этом вводится механизм «компенсации»: тот, кто застраивает ООПТ, платит целевой сбор. С учетом дефицита бюджетов регионы могут им не побрезговать: отдали кусок природы, получили денежки. По сути, узаконивается распродажа заповедников! Это далеко не первая попытка «протащить» освоение ООПТ, хотя в стране достаточно земли, чтобы не лезть в заповедники. Понятно, что это лакомые куски, и лоббистов, видимо, ободрил «успех» с Байкалом. Но тут нечего обсуждать, это антироссийский закон, который грозит уничтожением нашей природы. Призываю коллег в Думе его отклонить!» — сказал он.

Законопроект, разрешающий изменять границы ООПТ, в том числе для строительства железных дорог, трасс, АЭС и других «объектов федерального значения», был внесен в Госдуму правительством 12 декабря прошлого года. Согласно документу, решение о выделении участков из ООПТ будет принимать комиссия из федеральных депутатов, чиновников и представителей спецслужб.

После этого 89 ученых (в том числе академики и членкоры РАН) выступили с открытым письмом в адрес Госдумы, указав, что принятие документа принесет колоссальный вред природным комплексам.

В Минприроды РФ в ответ на возмущения экологов сообщили изданию «Коммерсантъ», что законопроект будет обсуждаться и может быть изменен в ходе чтений.

Ранее в Госдуме выступили против законопроекта о рубке лесов на Байкале.