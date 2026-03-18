В Энергодаре из-за обстрела обрушилась крыша

В Энергодаре из-за обстрела ВСУ обрушилась крыша частного дома
В Энергодаре Запорожской области после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрушилась крыша частного дома. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В результате обстрела противником города Энергодара разрушено частное домовладение — произошло обрушение кровли», — написал он.

По словам Балицкого, под завалами могут находиться мирные жители. Он добавил, что на месте работают оперативные службы, ведутся аварийно-спасательные работы.

13 марта глава города Максим Пухов сообщил, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по городу-спутнику Запорожской атомной электростанции (АЭС) Энергодару.

3 марта украинские военные обстреляли Энергодар, повредив многоквартирный жилой дом. В здании оказались выбиты окна и поврежден фасад. Как рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, пострадал мужчина 1982 года рождения — у него диагностировали осколочные ранения разной степени тяжести. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

Ранее бойцы ВСУ нанесли удар по дворцу культуры в Энергодаре.

 
