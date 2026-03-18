В Энергодаре из-за обстрела обрушилась крыша

В Энергодаре Запорожской области после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрушилась крыша частного дома. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
«В результате обстрела противником города Энергодара разрушено частное домовладение — произошло обрушение кровли», — написал он.
По словам Балицкого, под завалами могут находиться мирные жители. Он добавил, что на месте работают оперативные службы, ведутся аварийно-спасательные работы.
13 марта глава города Максим Пухов сообщил, что ВСУ открыли артиллерийский огонь по городу-спутнику Запорожской атомной электростанции (АЭС) Энергодару.
3 марта украинские военные обстреляли Энергодар, повредив многоквартирный жилой дом. В здании оказались выбиты окна и поврежден фасад. Как рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, пострадал мужчина 1982 года рождения — у него диагностировали осколочные ранения разной степени тяжести. Пострадавшему потребовалась госпитализация.
Ранее бойцы ВСУ нанесли удар по дворцу культуры в Энергодаре.