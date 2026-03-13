Украина атаковала Энергодар

Размер шрифта
Мэр Пухов: ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар
Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли артиллерийский огонь по городу-спутнику Запорожской атомной электростанции (АЭС) Энергодару. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава города Максим Пухов.

«Срочно! Артобстрел! Опасные районы города: ул. Приднепровская, набережная, район стелы», — написал он.

Пухов призвал жителей не посещать названные территории. Кроме того он попросил людей не находиться на открытых пространствах.

8 марта Пухов заявлял, что ВСУ из артиллерийских орудий обстреливали территорию, прилегающую к городу Энергодару в Запорожской области. По его словам, в двух микрорайонах Энергодара произошло отключение света.

3 марта украинские военные обстреляли Энергодар, повредив многоквартирный жилой дом. В здании оказались выбиты окна и поврежден фасад. Как рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, пострадал мужчина 1982 года рождения — у него диагностировали осколочные ранения разной степени тяжести. Пострадавшему потребовалась госпитализация.

Ранее бойцы ВСУ нанесли удар по дворцу культуры в Энергодаре.

 
