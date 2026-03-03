Энергодар подвергся артиллерийскому обстрелу

Балицкий: мужчина пострадал в результате обстрела Энергодара со стороны ВСУ

Мирный житель пострадал в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Энергодар в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, населенный пункт подвергся артиллерийскому обстрелу. После атаки в Энергодаре выявили повреждение многоквартирного жилого дома — в здании оказались выбиты окна и поврежден фасад.

«Пострадал мужчина 1982 года рождения — у него осколочные ранения разной степени тяжести. Мужчина доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь», — говорится в заявлении.

Балицкий подчеркнул, что в данный момент на месте происшествия продолжают работать сотрудники оперативных служб.

2 марта беспилотник ВСУ нанес удар по селу Великая Знаменка в Запорожской области. Дрон атаковал частное домовладение, в результате чего женщина 1961 года рождения и мужчина 1960 года рождения получили осколочные ранения. Женщину доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи, мужчину спасти не удалось.

Ранее два человека пострадали при атаке ВСУ на предприятие в Белгородской области.