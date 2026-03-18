На юго-востоке Москвы загорелся бизнес-центр

Пожар произошел в бизнес-центре «Турас» на юго-востоке российской столицы. Об этом сообщает Агентство «Москва».

В материале уточняется, что загоревшееся здание расположено в Грайвороновском проезде в районе Текстильщики.

«Площадь возгорания и информация о пострадавших уточняются», — отметили журналисты.

17 марта в торговом центре «Амурская ярмарка» в Благовещенске произошел пожар. По данным Главного управления МЧС России по Амурской области, огонь вспыхнул на первом этаже здания. Из торгового комплекса эвакуировали сотрудников и посетителей, на месте происшествия работали 32 спасателя и восемь единиц техники. Специалисты осуществили «дымоудаление при помощи пожарного дымососа». Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

На прошлой неделе в Москве загорелась гостиница «Восход» на Алтуфьевском шоссе. Пламя распространилось на втором этаже здания. Из гостиницы самостоятельно эвакуировались 120 человек, еще семь были спасены сотрудниками МЧС России. Как рассказали в столичном департаменте здравоохранения, в результате пожара пострадали два человека — им потребовалась госпитализация.

Ранее сообщалось, что часть солдат-срочников хотят направить в МЧС России для тушения пожаров.