Юрист указал на противоречия в новых ограничениях для СМИ

Юрист, аккредитованный Минюстом независимый эксперт Павел Акулов в беседе с ЕАН прокомментировал предложенный Госсоветом Татарстана законопрект, запрещающий СМИ публиковать обвинительную информацию.

Акулов привел в пример пресс-релиз, в котором правоохранительный орган сообщает о задержании подозреваемого в рамках уголовного дела. При этом до судебного акта еще далеко. Информагентство цитирует это со ссылкой на первоисточник.

«Почему только СМИ, если различная обвинительная информация, как ее предлагают определять депутаты из Татарстана, встречается в пресс-релизах СК, МВД, ФСБ или судов и СМИ ее лишь цитируют?», — задается вопросом эксперт.

Кроме того, неясно какой надзорный орган будет проверять эти факты и от чего отталкиваться, отметил он.

Накануне стало известно, что Госсовет Татарстана подготовил законопроект, запрещающий СМИ распространять любую «обвинительную информацию» до вступления в силу решения суда. Зампред комитета ГД по информполитике Александр Ющенко, комментируя инициативу, уже предложил ее расширить — и запретить журналистам использовать в заголовках фразу «В Госдуме считают…», так как отдельные депутаты, по его словам, могут «ляпнуть что-нибудь», не отражающее позиции парламента в целом.

