Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Юрист указал на противоречия в новых ограничениях для СМИ

Юрист Акулов раскритиковал новые ограничения для СМИ
Евгений Биятов/РИА Новости

Юрист, аккредитованный Минюстом независимый эксперт Павел Акулов в беседе с ЕАН прокомментировал предложенный Госсоветом Татарстана законопрект, запрещающий СМИ публиковать обвинительную информацию.

Акулов привел в пример пресс-релиз, в котором правоохранительный орган сообщает о задержании подозреваемого в рамках уголовного дела. При этом до судебного акта еще далеко. Информагентство цитирует это со ссылкой на первоисточник.

«Почему только СМИ, если различная обвинительная информация, как ее предлагают определять депутаты из Татарстана, встречается в пресс-релизах СК, МВД, ФСБ или судов и СМИ ее лишь цитируют?», — задается вопросом эксперт.

Кроме того, неясно какой надзорный орган будет проверять эти факты и от чего отталкиваться, отметил он.

Накануне стало известно, что Госсовет Татарстана подготовил законопроект, запрещающий СМИ распространять любую «обвинительную информацию» до вступления в силу решения суда. Зампред комитета ГД по информполитике Александр Ющенко, комментируя инициативу, уже предложил ее расширить — и запретить журналистам использовать в заголовках фразу «В Госдуме считают…», так как отдельные депутаты, по его словам, могут «ляпнуть что-нибудь», не отражающее позиции парламента в целом. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!