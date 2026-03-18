Стали известны детали смерти в СИЗО похитителя девочки в Смоленске

РИА: обвиняемый в похищении девочки в Смоленске признал вину в записке

Найденный мертвым в СИЗО обвиняемый в похищении девочки в Смоленске оставил предсмертную записку, в которой признался в ее похищении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Как уточнил собеседник агентства, в записке злоумышленник так и не назвал мотивы своего преступления.

О гибели в СИЗО жителя Смоленска, которого обвинили в похищении несовершеннолетней, стало известно ранее. По предварительным данным СМИ, подозреваемый совершил самоубийство. Официальные комментарии от профильных ведомств на данный момент пока не поступали.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как в Смоленске пропала девятилетняя девочка. Она ушла гулять с собакой, но долгое время не возвращалась назад. С помощью камер правоохранители отследили местного жителя. Школьницу нашли в квартире, где он жил со своей возлюбленной.

Обоих задержали. По требованию главы СК РФ Александра Бастрыкина их должны проверить на причастность к подобным преступлениям.

