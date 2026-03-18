Брата и сестру, пропавших в Твери, нашли в другом регионе России

Брата и сестру, которые пропали в Твери, обнаружили в другом регионе. Об этом сообщает управление СК РФ по Тверской области.

По данным ведомства, во время поисков волонтеры и специалисты проверили все места, куда могли уйти дети, а также береговые линии рек Тверцы и Волги.

В результате детей обнаружили в Ленинградской области. На данный момент они находятся с матерью, их жизни ничто не угрожает.

«В ближайшее время следователем Следственного комитета будут выясняться все обстоятельства их безвестного отсутствия», – сообщается в публикации.

Школьники 2016 и 2012 года рождения пропали два дня назад. Чтобы ускорить поиски и провести все необходимые мероприятия, специалисты возбудили уголовное дело.

Предполагалось, что несовершеннолетние могли уехать в другой регион: Новгородскую область или Санкт-Петербург. Несовершеннолетних объявили в федеральный розыск.

Ранее девушка из Ленобласти сбежала из дома с телефонами родителей после общения с неизвестными.

 
