На Кубани спустя два дня потушили пожар на загоревшейся из-за БПЛА нефтебазе

Сотрудники экстренных служб ликвидировали пожар на территории нефтебазы в пригороде Лабинска. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«Огонь полностью потушили 18 марта в 8:30 (совпадает с мск — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

Всего в тушении возгорания участвовали более 140 специалистов, которые задействовали около 50 единиц техники. В том числе на месте происшествия работали сводные отряды регионального управления МЧС России.

Пожар на территории нефтебазы в пригороде Лабинска начался в ночь с 15 на 16 марта. Причиной послужила атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В оперативном штабе Краснодарского края подчеркнули, что никто не пострадал.

Локализовать возгорание удалось к середине дня 16 марта. Комментируя ситуацию, глава Лабинского района Владимир Забураев сообщил, что показатели качества воздуха в районе места происшествия находятся в норме. Сотрудники профильных служб делали замеры каждые шесть часов. Зубарев пообещал, что жителей обязательно предупредят, если ЧП на нефтебазе негативно повлияет на атмосферу.

Ранее в Тихорецком районе Краснодарского края потушили пожар на нефтебазе, загоревшейся из-за атаки БПЛА.

 
Почему россиянам невероятно сложно найти работу в 2026 году. И как всех хакнуть
