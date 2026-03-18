Стало известно, когда россияне могут вернуть купленное лекарство в аптеку

Юрист Георгиева: лекарство можно вернуть в аптеку при обнаружении дефекта
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Россияне могут вернуть в аптеку лекарства, если в них обнаружен недостаток или нет информации на русском языке. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

Так, например, это возможно, если в купленной упаковке оказались раскрошенные таблетки, ампулы со сколами, раскрытые капсулы. Кроме того, можно вернуть препарат с истекшим сроком годности или при его несовпадении на банке и на коробке. Аналогичное правило действует и в том случае, если в упаковке нет инструкции по применению или информации на русском языке.

«Также важно помнить, что рецептурные препараты фармацевт вправе продавать только при наличии у покупателя соответствующего документа от врача. Если же их отпустили без рецепта, лекарства тоже можно вернуть обратно», – подчеркнула Георгиева.

Юрист также отметила, что в случае онлайн-заказа россияне могут отказаться от лекарств в любое время до оплаты.

16 марта депутат Государственной думы Владимир Плякин предложил на законодательном уровне закрепить обязанность аптек продавать лекарственные средства поштучно по требованию покупателей. Он объяснил, что благодаря этой мере россияне смогут экономить на препаратах, а также удастся сократить число неиспользованных и просроченных лекарств.

Ранее россиянам объяснили, как получить компенсацию за порчу вещи в химчистке.

 
Почему россиянам невероятно сложно найти работу в 2026 году. И как всех хакнуть
