Россиянам объяснили, как получить компенсацию за порчу вещи в химчистке

Потребителям стоит подробно перечислить имеющиеся дефекты перед сдачей вещей в химчистку, чтобы взыскать компенсацию в случае порчи. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

В договоре на оказание услуг также следует указать, кто сдает и кому (название организации и реквизиты), подробно описать вещь: какого она цвета, фирмы, с какой фурнитурой, а также перечислить все имеющиеся недостатки сдаваемого предмета (потертости на пуговицах, зацепки в какой-то области и так далее), а после — указать, что иных дефектов не имеется. Можно также сделать фотографию одежды до сдачи в химчистку и указать в квитанции приблизительную стоимость сдаваемой вещи.

Если заказчик после процедуры увидит, что вещь испортили, не стоит уносить ее домой, подчеркнула юрист.

«Вместо этого следует зафиксировать в акте приема-передачи, что работа была выполнена некачественно, и подробно описать все появившиеся дефекты. Далее на основании этого документа пишется претензия исполнителю, в которой указываются требования. Например, устранить появившиеся дефекты или выплатить компенсацию в размере стоимости испорченной вещи», — сказала Георгиева.

Если в течение 10 дней требования не выполнят, можно обратиться с иском в суд.

