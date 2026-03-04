Размер шрифта
Россиянам объяснили, как получить компенсацию за порчу вещи в химчистке

Юрист Георгиева: фото поможет получить компенсацию за порчу вещи в химчистке
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Потребителям стоит подробно перечислить имеющиеся дефекты перед сдачей вещей в химчистку, чтобы взыскать компенсацию в случае порчи. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

В договоре на оказание услуг также следует указать, кто сдает и кому (название организации и реквизиты), подробно описать вещь: какого она цвета, фирмы, с какой фурнитурой, а также перечислить все имеющиеся недостатки сдаваемого предмета (потертости на пуговицах, зацепки в какой-то области и так далее), а после — указать, что иных дефектов не имеется. Можно также сделать фотографию одежды до сдачи в химчистку и указать в квитанции приблизительную стоимость сдаваемой вещи.

Если заказчик после процедуры увидит, что вещь испортили, не стоит уносить ее домой, подчеркнула юрист.

«Вместо этого следует зафиксировать в акте приема-передачи, что работа была выполнена некачественно, и подробно описать все появившиеся дефекты. Далее на основании этого документа пишется претензия исполнителю, в которой указываются требования. Например, устранить появившиеся дефекты или выплатить компенсацию в размере стоимости испорченной вещи», — сказала Георгиева.

Если в течение 10 дней требования не выполнят, можно обратиться с иском в суд.

Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова до этого рассказала «Газете.Ru», что россияне могут вернуть деньги за подписку, если согласие на нее было написано мелким шрифтом или стояло автоматически. По ее словам, пользователи также имеют право на возврат части средств при досрочном прекращении подписки.

Ранее россиян предупредили о наказании за генерацию фото знаменитостей с помощью ИИ.

 
