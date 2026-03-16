В Госдуме предложили обязать аптеки продавать лекарства поштучно

В России следует на законодательном уровне закрепить обязанность аптек продавать лекарственные средства поштучно по требованию покупателей. С такой инициативой в Минздрав обратился депутат Государственной думы Владимир Плякин. В разговоре с Life.ru он объяснил, что благодаря этой мере россияне смогут экономить на препаратах, а также удастся сократить число неиспользованных и просроченных лекарств.

Депутат подчеркнул, что сейчас аптеки продают лекарства только целыми упаковками, из-за чего покупатели зачастую вынуждены приобретать больше таблеток, чем требует курс лечения.

«Например, в упаковке может быть 28 таблеток, а пациенту назначен курс на 30 дней. В итоге человеку приходится покупать вторую упаковку ради двух-трёх таблеток, что приводит к лишним финансовым затратам», — объяснил парламентарий.

По мнению Плякина, необходимо разрешить отпускать лекарства блистерами или ампулами, не нарушая при этом первичную упаковку. Депутат считает, что такой подход позволит гражданам покупать только то количество препаратов, которое им действительно нужно для полного курса лечения.

Парламентарий добавил, что такая мера также поможет сократить число просроченных лекарств, которые, оказываясь ненужными, на протяжении долгого времени хранятся в домашних аптечках и впоследствии выбрасываются.

