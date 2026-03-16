Врач предупредила об опасных привычках, которые вызывают проблемы с почками

Врач Амитова: БАДы могут спровоцировать проблемы с почками
Бесконтрольный прием БАДов и витаминов и белковые диеты могут спровоцировать заболевания почек. Об этом «Москве 24» рассказала врач-нефролог Марина Амитова.

«Например, витамин С в большом количестве способен приводить к формированию камней. А в целом бесконтрольное употребление БАДов дает нагрузку на почки и способно привести к их повреждению, поэтому прием таких препаратов возможен строго по рекомендации врача», — сказала эксперт.

По ее словам, большое количество белка в рационе может повысить уровень мочевой кислоты в крови, что разрушит ткани органов и приведет к камнеобразованию. Она также посоветовала не сдерживать позывы к мочеиспусканию, поскольку это может привести к забросу содержимого мочевого пузыря обратно в почки. Кроме того, Амитова призвала ограничивать потребление соленого, так как натрий нарушает работу сосудов и приводит к развитию гипертонической болезни.

Профессор кафедры общей терапии Пироговского университета, главный нефролог Москвы Олег Котенко до этого рассказал «Газете.Ru», что чрезмерное употребление лекарств, особенно нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) и некоторых антибиотиков, приводит к необратимому повреждению почек.

Ранее врач заявил, что полезных для почек трав не существует.

 
