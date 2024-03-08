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Путин помиловал 52 женщины

Президент Путин указом помиловал 52 осужденных в России женщин в честь 8 Марта

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных в России женщин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В публикации говорится, что помилованы, прежде всего, женщины, имеющие несовершеннолетних детей и те, чьи родственники участвуют в специальной военной операции на Украине.

Уточняется, что при принятии решения президент руководствовался принципами гуманности.

8 марта президент России поблагодарил женщин за службу на СВО и поддержку российских бойцов.

В тот же день Путин назвал материнство потрясающим предназначением женщины и подарком природы.

В канун 8 Марта президент России Владимир Путин встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

Ранее в Госдуме предложили механизм снятия судимости за участие в СВО.

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