Стало известно, в чем подозревают задержанного главу минздрава Кубани

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов подозревается в незаконном приобретении недвижимости более чем на 1 млрд рублей. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

Начиная с 2013 года чиновник оформлял недвижимость, используя свое служебное положение в министерстве, не только на себя, но и на своих родственников, отметил источник агентству.

До этого сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали Филиппова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

До этого по аналогичной статье был арестован бывший заместитель директора по закупкам и логистике концерна «Калашников». Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа для Минобороны РФ. Отмечается, что фигуранту дела грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее экс-замгубернатора Брянской области осудили на 10 лет за взятку в 20 млн рублей.

 
