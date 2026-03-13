Бывший замгубернатора Брянской области получил срок за взятку и лишился госнаграды

Экс-замгубернатора Брянской области осудили на 10 лет за взятку в 20 млн рублей

Бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко приговорили к 10 годам лишения свободы за получение взятки. Об этом сообщили в региональной пресс-службе судов общей юрисдикции.

«Петроченко получил от предпринимателя взятку в общей сумме 20 млн. 700 тысяч рублей за беспрепятственное заключение госконтрактов, приемку и оплату товаров, работ и услуг по контрактам», — говорится в сообщении.

У обвиняемого изъяли в доход государства 20 700 000 рублей, Петроченко также лишили государственной награды — ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Как стало известно, в рамках расследования был наложен обеспечительный арест на имущество, принадлежащее сыну обвиняемого. Сам Петроченко был задержан в момент получения взятки от предпринимателя, который ранее дал показания, изобличающие экс-чиновника.

Деньги были переданы за общее покровительство, включая содействие в заключении государственных контрактов с подконтрольными бизнесмену организациями на закупку технических средств для фиксации административных правонарушений, а также за беспрепятственную приемку и оплату этого оборудования.

