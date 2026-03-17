Министра здравоохранения Кубани задержали по подозрению в мошенничестве

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

ФСБ задержала главу Минздрава Кубани Филиппова за мошенничество

Сотрудники регионального управления ФСБ задержали министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

«Фигурант задержан», — пояснили в сообщении.

До этого по аналогичной статье был арестован бывший заместитель директора по закупкам и логистике концерна «Калашников». Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа для Минобороны РФ. Отмечается, что фигуранту дела грозит до 10 лет лишения свободы.

В середине февраля текущего года суд продлил на два месяца арест экс-директору по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксении Гращенковой в рамках дела о многомиллионном мошенничестве. Женщине было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа.

Ранее российский суд заочно арестовал гражданина США за мошенничество на 5 млрд рублей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
