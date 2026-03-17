Министра здравоохранения Кубани задержали по подозрению в мошенничестве

Сотрудники регионального управления ФСБ задержали министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

«Фигурант задержан», — пояснили в сообщении.

До этого по аналогичной статье был арестован бывший заместитель директора по закупкам и логистике концерна «Калашников». Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении гособоронзаказа для Минобороны РФ. Отмечается, что фигуранту дела грозит до 10 лет лишения свободы.

В середине февраля текущего года суд продлил на два месяца арест экс-директору по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксении Гращенковой в рамках дела о многомиллионном мошенничестве. Женщине было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа.

Ранее российский суд заочно арестовал гражданина США за мошенничество на 5 млрд рублей.