Российский суд заочно арестовал гражданина США за мошенничество на 5 млрд рублей

Уральский суд заочно арестовал гражданина США за мошенничество на ₽5 млрд
Суд Екатеринбурга заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу гражданину США Игорю Райхельсону по обвинению в мошенничестве на 5,1 млрд рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным следствия, мужчина злоупотребил полномочиями руководства «Корпорации ВСМПО-Ависма», причинив предприятию многомиллиардный ущерб. Мужчину объявили в международный розыск.

«Мера пресечения избрана в виде заключения под стражу с момента задержания на территории России», — говорится в сообщении.

До этого руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным возбудить уголовное дело в отношении судьи Тверского областного суда Владимира Колпикова по подозрению в совершении мошенничества. По данным следствия, в 2022 году судья, зная о расследовании правоохранителями дела против двух жителей Твери, при участии адвоката предложил помочь переквалифицировать дело на менее тяжкую статью Уголовного кодекса РФ и избрать наказание без последующего лишения свободы. За это судья получил 10 млн рублей.

