Потерпевшие в «Крокусе» потребовали пересмотра приговоров террористам

Защита потерпевших по делу о теракте в «Крокусе» требует пересмотра приговора

Представители защиты потерпевших по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске просят назначить всестороннюю посмертную судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы в отношении умерших после журналиста Дмитрия Сараева и Натальи Скисовой, а также 10 человек, находящихся в тяжелом состоянии и под наблюдением врачей. Об этом сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов.

12 марта 15 из 19 фигурантов получили пожизненные сроки. Помимо основных исполнителей, наказание получили их пособники, которые отвечали за перевозку оружия, снабжение боеприпасами и прочие действия.

По словам Трунов, если будет установлена причинно-следственная связь с преступлением, то ответственность за смерть потерпевших лежит на осужденных, а сам приговор террористам подлежит пересмотру.

Скисова и Сараев скончались после продолжительного лечения полученных ими в ходе теракта тяжелых ранений, которые привели к ухудшению здоровья, постоянным болям и вызвали депрессии, которое впоследствии довело журналиста до самоубийства, рассказал адвокат. О смерти Сараева стало известно в сентябре прошлого года.

Трунов добавил, что обвинительный приговор террористам необходимо отменить, вернуть на доследование прокурору и после этого пересмотреть уголовное дело и ужесточить наказание фигурантам.

