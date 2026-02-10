Размер шрифта
В Мариуполе полиция задержала открывшего стрельбу мужчину с гранатой

В Мариуполе мужчина открыл стрельбу из автомата и бросил гранату в полицейских

В Мариуполе полицейские задержали мужчину, который открыл стрельбу из автомата, а после кинул гранату в сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Донецкой народной республике (ДНР) в Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что в одном из городских кафе нетрезвый мужчина открыл беспорядочную стрельбу из автомата Калашникова.

Злоумышленник был задержан 9 февраля. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия») и статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

В начале февраля в Москве при попытке задержания двух мужчин, находившихся в розыске по делу о похищении и расправе в Пензенской области, произошла перестрелка в подъезде жилого дома на Рублевском шоссе. По версии МВД, подозреваемые открыли огонь по сотрудникам полиции, после чего силовики применили табельное оружие. Один из преступников не выжил, второй был задержан.

Ранее полицейские ранили 16-летнего подростка, катавшегося с 13-летним другом на угнанной машине.
 
