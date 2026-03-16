Минобороны Израиля пока не пустит жителей юга Ливана домой

Кац: жители юга Ливана не вернуться домой, пока не будет гарантий безопасности
Глава министерства обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что жители южного Ливана не вернутся в свои дома, пока не будет «гарантирована» безопасность на севере Израиля. Его слова приводит армейская пресс-служба.

«Сотни тысяч шиитских жителей южного Ливана, которые покинули свои дома в южном Ливане и Бейруте, не вернутся обратно к югу от района реки Литани, пока не будет гарантий безопасности жителей севера Израиля», — сказал он.

16 марта армейская пресс-служба Израиля сообщила, что армия страны начала «ограниченную наземную операцию» против группировки «Хезболла» на юге Ливана.

До этого израильская армия нанесла удар по району Харет-Хрейк в Бейруте.

По словам очевидцев, израильские самолеты пролетели на низкой высоте и нанесли удар по жилому дому в районе Харет-Хрейк, после чего раздался мощный взрыв.

В свою очередь пресс-служба израильской армии заявила, что наносятся удары по находящейся в столице Ливана «террористической инфраструктуре» шиитской группировки «Хезболла».

Ранее в Израиле анонсировали переговоры с Ливаном.

 
