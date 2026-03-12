Размер шрифта
Лишившийся гражданства РФ комик объяснил переезд в Европу: «Право выбирать»

Комик Дмитрий Романов признался, что давно планировал эмиграцию
Из личного архива Дмитрия Романова

Лишившийся гражданства России комик Дмитрий Романов объяснил переезд своей семьи в Европу. Новым постом он поделился в своем Telegram-канале.

Он заявил, что планировал уехать из России давно и в 2020 году пробовал пожить в Испании, но вернулся. Период своей жизни с 2022 по 2023 год он называет кочевым. В 2023 году он остановился в Португалии. Выбора оставаться в России, подчеркивает артист, у него не было.

«Я никогда не сомневался, что буду жить там, где среда более развита. Потому что она формирует тебя: скорость мышления, уровень ответственности, качество сервисов, культуру коммуникации», — приводит свои аргументы он.

По словам Романова, он переживал за собственный доход в новой стране, однако настаивает на то, что теперь его дети растут в лучших условиях в более развитой среде.

«И мне нравится идея искать свое место не из страха, а из понимания, что у тебя есть право выбирать», — написал он.

Романов закончил свой пост заявлением о том, что в Португалии общество более развито, «там больше возможностей и прав».

Федеральная служба безопасности в 2025 году объявила, что стендап-комики Слава Комиссаренко, родившийся в Минске, и Дмитрий Романов, родившийся в Одессе, лишены российского гражданства как лица, представляющие угрозу национальной безопасности РФ.

Ранее эмигрировавший комик Романов высказался о жизни в США.

 
