В Анапе обломки дрона попали в многоквартирный дом

Оперштаб Кубани: обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Анапе
Naypong Studio/Shutterstock/FOTODOM

Фрагменты беспилотника задели многоквартирный дом в Анапе, по предварительной информации, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.

«В Анапе фрагменты БПЛА попали в многоквартирный дом», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате падения обломков никто не пострадал, возгораний не зафиксировано. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных и специальных служб.

Мэр Анапы Светлана Маслова также заявила, что фрагменты дрона упали возле многоквартирного дома, частично попав в одну из квартир и разбив стекло. Пострадавших и разрушений нет, участок оцепили следователи. Жителей дома временно эвакуировали на безопасное расстояние, уточнила глава города.

Минувшей ночью в Анапе гремели взрывы. По словам местных жителей, шумы слышались со стороны Черного моря. Очевидцы рассказали, что из-за громких звуков «сработала сигнализация» у автомобилей. Всего местные жители слышали около пяти взрывов в разных районах Анапы.

Ранее при падении обломков беспилотника в Сочи пострадал человек.

 
