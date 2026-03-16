Евросоюз ввел санкции против Героев России

Евросоюз внес трех российских военнослужащих, Героев России, в список персональных санкций по Украине. Это следует из опубликованного в официальном журнале Европейского союза документа.

В документе значатся Герои Российской Федерации: генерал-лейтенант Александр Чайко, генерал-майоры Вадим Паньков и Владимир Селиверстов.

В мотивационной части указано, что своей деятельностью эти люди якобы «поспособствовали подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины».

Также Совет Евросоюза ввел санкции в отношении двух китайских бизнесменов и двух компаний из КНР и одной из Ирана, обвинив их в кибератаках.

Кроме того, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европейский союз введет санкции в отношении бывшего французского военного, ныне являющегося франко-российским журналистом и волонтером Адриана Боке.

Ранее в Кремле прокомментировали санкции против российских паралимпийцев на Украине.

 
