Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Пассажиров предупредили об изменении режима работы аэропорта Жуковский в Москве

Росавиация: аэропорт Жуковский принимает и отправляет самолеты по согласованию
Евгений Одиноков/РИА Новости

Московский аэропорт Жуковский принимает и отправляет самолеты по согласованию с ответственными органами. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что режим работы аэропорта был изменен в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства.

«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнули в Росавиации.

16 марта в районе московского аэропорта Домодедово также были введены временные ограничения на использование воздушного пространства. По этой причине воздушная гавань начала согласовывать обслуживание рейсов с соответствующими органами.

Утром в тот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последние двое суток на подлете к российской столице и на втором рубеже по направлению к городу сбили около 250 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На этом фоне глава населенного пункта выразил благодарность сотрудникам министерства обороны России за проявленный профессионализм и самоотверженную работу во время отражения атаки дронов.

Ранее был назван тип БПЛА, атакующих Москву.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
