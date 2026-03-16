Пассажиров предупредили об изменении режима работы аэропорта Жуковский в Москве

Московский аэропорт Жуковский принимает и отправляет самолеты по согласованию с ответственными органами. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что режим работы аэропорта был изменен в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства.

«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнули в Росавиации.

16 марта в районе московского аэропорта Домодедово также были введены временные ограничения на использование воздушного пространства. По этой причине воздушная гавань начала согласовывать обслуживание рейсов с соответствующими органами.

Утром в тот же день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последние двое суток на подлете к российской столице и на втором рубеже по направлению к городу сбили около 250 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На этом фоне глава населенного пункта выразил благодарность сотрудникам министерства обороны России за проявленный профессионализм и самоотверженную работу во время отражения атаки дронов.

