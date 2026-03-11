Из ближневосточного региона за неделю вывезли почти 60 тысяч россиян 280 рейсами

За неделю из стран Ближнего Востока вывезли 59 тысяч россиян 284 рейсами. Об этом рассказал глава Минтранса РФ Андрей Никитин, его слова передает пресс-служба ведомства.

«Несмотря на обстановку, со 2 по 11 марта российские и иностранные перевозчики выполнили 284 рейса из стран Ближнего Востока и перевезли около 59 тысяч пассажиров. Благодарю коллектив Росавиации и всех сотрудников отрасли за слаженную работу», — сказал он.

В ведомстве также добавили, что в среду, 11 марта компания «Аэрофлот» завершает программу вывозных рейсов и выполнит два рейса из Объединенных Арабских Эмиратов. На маршруты Дубай — Москва открыта продажа билетов для пассажиров без ранее оформленной перевозки, заключили в Минтрансе.

До этого сообщалось, что группа в составе 74 российских туристов, находившихся на круизных лайнерах в Дохе, покинула Катар и въехала на территорию Саудовской Аравии на двух автобусах.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским авиабазам на Ближнем Востоке. Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов. Убытки российских туроператоров из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут превысить 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что более 3 тыс. российских туристов не могут покинуть Шри-Ланку.