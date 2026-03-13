Размер шрифта
В Катаре застрявшим туристам придется вскоре самим платить за проживание

Катар отменит бесплатное проживание в отелях для застрявших туристов с 15 марта
В Катаре решили отменить программу бесплатного проживания в отелях для туристов, которые не смогли покинуть страну с 28 февраля из-за начала американо-израильской операции против Ирана. Об этом сообщило Управление по туризму Катара.

«С полудня 15 марта туристы должны выехать из отеля либо продлить проживание за свой счет», — говорится в заявлении.

28 марта Катар закрыл воздушное пространство. МИД Катара сообщал, что в момент начала ударов по Иране в стране находилось почти 8 тыс. транзитных пассажиров.

7 марта в Катаре приняли решение частично открыть воздушное пространство для вывозных и грузовых рейсов. В рамках принятого решения стали выполняться ограниченное количество эвакуационных рейсов, а также грузовые.

13 марта Telegram-канал Baza сообщил, что около 300 граждан России до сих пор не могут вернуться в страну из Катара из-за отмены рейсов на фоне конфликта в регионе.

Ранее из ближневосточного региона за неделю вывезли почти 60 тысяч россиян.

 
