Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянин бросил гранату под ноги соседа-пенсионера, чтобы припугнуть его

В Ярославле мужчину задержали за попытку припугнуть соседа-пенсионера гранатой
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Ярославле мужчина решил испугать соседа-пенсионера, бросив ему под ноги страйкбольную гранату, сообщает УМВД по региону.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ возбудили в отношении жителя Дзержинского района. По данным полиции, ранним утром 12 марта между жильцами коммунальной квартиры на улице Панина произошел бытовой конфликт.

Мужчина 1976 года рождения бросил под ноги пенсионеру 1950 года рождения страйкбольную гранату, сопровождая это словами «Помрешь теперь!». Сотрудники Росгвардии задержали хулигана на месте и передали полиции.

На допросе подозреваемый пояснил, что с соседом у него периодически возникают ссоры, и он хотел лишь «испугать» пенсионера. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее россиянин более 25 раз ударил 93-летнего отца ножом.

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!