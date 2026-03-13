Россиянин бросил гранату под ноги соседа-пенсионера, чтобы припугнуть его

В Ярославле мужчину задержали за попытку припугнуть соседа-пенсионера гранатой

В Ярославле мужчина решил испугать соседа-пенсионера, бросив ему под ноги страйкбольную гранату, сообщает УМВД по региону.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ возбудили в отношении жителя Дзержинского района. По данным полиции, ранним утром 12 марта между жильцами коммунальной квартиры на улице Панина произошел бытовой конфликт.

Мужчина 1976 года рождения бросил под ноги пенсионеру 1950 года рождения страйкбольную гранату, сопровождая это словами «Помрешь теперь!». Сотрудники Росгвардии задержали хулигана на месте и передали полиции.

На допросе подозреваемый пояснил, что с соседом у него периодически возникают ссоры, и он хотел лишь «испугать» пенсионера. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее россиянин более 25 раз ударил 93-летнего отца ножом.