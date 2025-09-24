На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве у военного госпиталя нашли гранату иностранного образца

Baza: в Москве дворник нашел гранату у военного госпиталя им. Бурденко
Telegram-канал «Baza»

В Москве у военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко обнаружена граната, предположительно иностранного производства. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, боеприпас нашел дворник недалеко от контрольно-пропускного пункта госпиталя. На место незамедлительно прибыли специалисты для безопасного обезвреживания гранаты.

Территорию вокруг учреждения оцепили, на месте работают саперы. Эвакуация жителей и сотрудников не проводилась.

До этого в городе Набережные Челны в Татарстане рабочие, сортировавшие щебень перед началом укладки асфальта, нашли артиллерийский снаряд времен Гражданской войны. Боеприпас обнаружили на территории одного из крупных городских предприятий.

Прибывшие на место росгвардейцы увидели, что 76-миллиметровый снаряд подвергся сильной коррозии и представляет опасность для людей.

12 сентября в МЧС рассказали, что в Ленинградской области местные жители случайно обнаружили пять авиационных бомб и 51 мину. Экспертиза установила, что пять снарядов являются авиационными бомбами ФАБ-100, остальные — противотанковыми минами времен Великой Отечественной войны.

Ранее в Подмосковье грибник нашел в лесу две ручные гранаты времен ВОВ.

