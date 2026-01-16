Размер шрифта
Москалькова высказалась о решении суда по делу Долиной

Москалькова: решение Верховного суда по делу Долиной справедливо
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала решение Верховного суда по делу певицы Ларисы Долиной справедливым. Ее слова передал kp.ru.

По мнению Москальковой, суд должен наказывать мошенников, а не жертв их схем.

Она отметила, что сейчас тема «добросовестного приобретателя» в России является острой. Москалькова привела в пример дело, которое произошло около двух лет назад.

«Верховный суд по нашему ходатайству создал важный прецедент: семья, купившая дом у мошенников с поддельными документами, была защищена. Суд тогда четко указал, что добросовестный приобретатель не должен нести ответственность за чужие преступления», — рассказала омбудсмен.

По ее словам, решение по «делу Долиной» является абсолютно справедливым.

Напомним, Лариса Долина оказалась в центре скандала после продажи своей квартиры, расположенной в Хамовниках, за 112 миллионов рублей. Покупательницей стала Полина Лурье. Певица заявила, что стала жертвой мошенников, и подала иск в суд. Он встал на сторону артистки и вернул ей жилье, при этом не обязав ее вернуть деньги покупательнице недвижимости, которая в итоге осталась как без квартиры, так и без денег. Тогда Лурье направила жалобу в Верховный суд, который отменил предыдущие судебные акты и оставил квартиру покупательнице.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что в России хотят повысить порог контроля сделок с недвижимостью.

