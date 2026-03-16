В Италии раскрыли, какое будущее ждет Крым

Итальянский политик Вальдегамбери предрек Крыму бум международного туризма
Крым ждет бум международного туризма после окончания всех конфликтов. Об этом заявил итальянский политик, региональный советник области Венето Стефано Вальдегамбери в беседе с РИА Новости.

«Будущее Крыма не может не быть лучезарным. <…> Как только все устаканится, Крым станет одной из тех земель, которые больше других получат выгоду», — сказал собеседник агентства.

Политик обратил внимание, что Крым демонстрирует беспрецедентные темпы социально-экономического возрождения, которые можно сопоставить с крупнейшими инфраструктурными проектами Европы. По его прогнозу, в будущем выстроятся очереди туристов с разных континентов, желающие посетить полуостров. Вальдегамбери выразил уверенность, что этот момент не за горами.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным доложил о социально-экономической ситуации на полуострове. В частности, он поделился планами по развитию нацпроектов, а также строительству дорог и учебных заведений.

Глава региона также рассказал о ситуации в сфере туризма. По его словам, полуостров в течение 2025 года посетили шесть миллионов человек, что на 16% больше по сравнению с годом ранее.

Ранее Мединский рассказал, зачем Крым передали Украине в 1954 году.

 
