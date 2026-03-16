Крым ждет бум международного туризма после окончания всех конфликтов. Об этом заявил итальянский политик, региональный советник области Венето Стефано Вальдегамбери в беседе с РИА Новости.

«Будущее Крыма не может не быть лучезарным. <…> Как только все устаканится, Крым станет одной из тех земель, которые больше других получат выгоду», — сказал собеседник агентства.

Политик обратил внимание, что Крым демонстрирует беспрецедентные темпы социально-экономического возрождения, которые можно сопоставить с крупнейшими инфраструктурными проектами Европы. По его прогнозу, в будущем выстроятся очереди туристов с разных континентов, желающие посетить полуостров. Вальдегамбери выразил уверенность, что этот момент не за горами.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным доложил о социально-экономической ситуации на полуострове. В частности, он поделился планами по развитию нацпроектов, а также строительству дорог и учебных заведений.

Глава региона также рассказал о ситуации в сфере туризма. По его словам, полуостров в течение 2025 года посетили шесть миллионов человек, что на 16% больше по сравнению с годом ранее.

