Вооруженные силы РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

Кроме того, за минувшие сутки были нанесены удары по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 144-х районах.

Для атак использовались авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

28 февраля военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что ВС РФ впервые ударили по Краматорску в Донецкой народной республике (ДНР) ствольной артиллерией. По его словам, удар пришелся по целям в поселке городского типа Беленькое. Военкор написал, что раз президент Украины Владимир Зеленский не стремится выводить войска из Краматорско-Славянской агломерации, значит, это сделают российские военные.

21 февраля военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что в зоне спецоперации началась подготовка к боям за полное освобождение территории Донбасса от ВСУ.

