Туристу, арестованному за съемку ракетных ударов по Дубаю, грозит два года тюрьмы

Туристу из Британии грозит до двух лет тюрьмы за съемку ракетных ударов по Дубаю

В Дубае арестовали британского туриста за съемку иранских ракетных ударов, сообщает Metro.

Житель Лондона, находившийся на отдыхе, был задержан в понедельник, 9 марта, и доставлен в полицейский участок центрального района Бур-Дубай. По данным правозащитной организации Detained in Dubai, 60-летний мужчина снимал на видео пролетающие ракеты, хотя неизвестно, публиковал ли он материалы в соцсетях.

Пока обвинение туристу не предъявлено, однако, согласно местным законам, любые публикации о войне могут квалифицироваться как уголовное преступление. Виновным грозит до двух лет тюрьмы или крупный штраф.

Организация Detained in Dubai помогает семье задержанного. Ее директор Радха Стирлинг отметила, что туристы часто недооценивают риски и снимают импульсивно, не понимая последствий. По ее словам, власти обеспокоены утечкой разведданных в Иран и Россию, а также ущербом имиджу Дубая как безопасного курорта.

