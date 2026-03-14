Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

На Кубани обнаружили обломки дрона ВСУ

Inna Varenytsia/Reuters

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины обнаружили в двух муниципалитетах Краснодарского края, пострадавших нет. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«В двух муниципалитетах Краснодарского края обнаружили обломки БПЛА. Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

Так, хуторе Чекон Анапы части дрона рухнули на территории частного дома — в пристройке выбило окна. Также обломки беспилотника обнаружили на окраине Краснодара — повреждений нет, уточнили в оперштабе.

До этого там сообщали, что в результате атаки БПЛА на Афипском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Отмечается, что возгорание произошло из-за падения обломков беспилотника. По предварительной информации, пострадавших нет. Загорелись технические установки, отметили власти.

14 марта в результате атаки ВСУ по порту «Кавказ» на Кубани пострадали три человека. Также было повреждено техническое судно. На причале возник пожар, его быстро потушили.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!