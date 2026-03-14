На Кубани обнаружили обломки дрона ВСУ

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины обнаружили в двух муниципалитетах Краснодарского края, пострадавших нет. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«В двух муниципалитетах Краснодарского края обнаружили обломки БПЛА. Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

Так, хуторе Чекон Анапы части дрона рухнули на территории частного дома — в пристройке выбило окна. Также обломки беспилотника обнаружили на окраине Краснодара — повреждений нет, уточнили в оперштабе.

До этого там сообщали, что в результате атаки БПЛА на Афипском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар. Отмечается, что возгорание произошло из-за падения обломков беспилотника. По предварительной информации, пострадавших нет. Загорелись технические установки, отметили власти.

14 марта в результате атаки ВСУ по порту «Кавказ» на Кубани пострадали три человека. Также было повреждено техническое судно. На причале возник пожар, его быстро потушили.

