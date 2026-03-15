На Кубани ликвидировали все очаги возгорания на нефтебазе

Третий очаг возгорания ликвидировали на территории нефтебазы в Тихорецком районе Краснодарского края, где произошел пожар в результате падения обломков украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

Из заявления следует, что последний очаг возгорания устранили в 13:09 (совпадает с мск).

Всего на территории нефтебазы под Тихорецком после атаки дронов зафиксировали три очага возгорания. Два из них ликвидировали к 9:00 мск. Как рассказали в региональном оперштабе, к тушению пожара привлекли 20 расчетов и специалистов Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Информация о пострадавших не поступала.

14 марта в двух муниципалитетах Краснодарского края обнаружили обломки украинских БПЛА. Несколько фрагментов беспилотников упали на территории частного жилого дома в хуторе Чекон в Анапе. В результате пристройка получила повреждения — в ней оказались выбиты окна. Также части дронов нашли на окраине Краснодара, здесь никаких повреждений не выявили. В обоих случаях люди не пострадали.

Ранее в результате атаки БПЛА на порт в Краснодарском крае пострадали три человека.