Скотланд-Ярд обвинили в сокрытии домогательств миллиардера аль-Файеда

Скотланд-Ярд обвинили в том, что коррумпированные сотрудники полиции помогали миллиардеру, экс-владельцу универмага Harrods Мохамеду Аль-Файеду преследовать его подчиненных и скрывать сексуальные домогательства. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на источник и документы.

Harrods — самый известный универмаг Лондона класса люкс. Египетский миллиардер продал его в 2010 году Катару за 1,5 млрд фунтов стерлингов.

По словам бывшего начальника службы безопасности универмага, одному из полицейских, обвиняемому в регулярном получении взяток «за исполнение желаний» аль-Файеда, для облегчения его незаконной работы тайно передали мобильный телефон из Harrods.

Старший командир столичной полиции получал большие корзины из универмага «всякий раз, когда он оказывал особенно большую помощь». Миллиардера, пишет издание, описывают как «изобретательного» в использовании полиции для доступа к конфиденциальным записям граждан.

Одной из предполагаемых жертв коррупции была молодая няня детей владельца Harrods Эрмина да Силва, которая была уволена в 1994 году после того, как отвергла ухаживания миллиардера. Она была арестована по сфабрикованным обвинениям в краже после угрозы возбуждения дела о сексуальных домогательствах, но позже была освобождена без предъявления обвинений.

Обвинения в коррупции в Скотланд-Ярде содержатся в 52-страничном письменном заявлении, составленном в 1997 году в иске о клевете, поданном Файедом против журнала Vanity Fair. Тогда дело было урегулировано во внесудебном порядке, но черновик заявления попал к Guardian.

Представитель полиции сообщил газете, что ведомство проводит полную проверку всех существующих обвинений.

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