Юрист раскрыла, когда россиянам начнут отключать отопление

Юрист Чирикова: для отключения отопления на улице должно быть выше 8°C пять дней подряд
В домах россиян могут начать отключать отопление только после того, как температура на улице продержится пять полных суток выше восьми градусов, и власти населенного пункта выпустят официальный акт об окончании сезона. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова.

«Единой федеральной даты окончания отопительного сезона в России не существует. Механизм устроен иначе, и он целиком завязан на два условия, которые должны совпасть одновременно в конкретном населенном пункте. Первое условие температурное. Отопительный период при централизованном теплоснабжении может быть завершен не ранее дня, следующего за днем окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха держалась выше +8 °C. То есть пять полных суток подряд на улице должно быть теплее восьми градусов, и только после этого запускается сама возможность отключения. Второе условие административное. Даже если термометр уже неделю показывает +15°C, батареи продолжат работать до тех пор, пока местная администрация или иной уполномоченный орган не издаст официальный акт об окончании отопительного периода. Без такого документа ресурсоснабжающая организация обязана продолжать подачу тепла», — сказала она.

Чирикова добавила, что из-за этих двух условий определить точную дату отключения отопления невозможно.

«На практике разброс огромный. В Краснодаре отопление могут отключить в середине апреля, а в Мурманске батареи нередко работают до конца мая и даже до начала июня. Отдельно стоит упомянуть ситуацию, когда централизованного теплоснабжения в доме нет, а отопление обеспечивается оборудованием, входящим в состав общего имущества. В таком случае дату начала и окончания отопительного периода вправе установить сами собственники помещений на общем собрании. Если собственники такого решения не приняли, снова применяются сроки, установленные уполномоченным органом», — пояснила она.

