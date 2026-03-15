Назван российский регион, где отопление не выключают даже летом

РИА Новости: в некоторых районах Чукотки отопление не отключают весь год

В нескольких населенных пунктов Чукотки отопление работает круглый год из-за особенностей арктического климата. Об этом сообщили РИА Новости в правительстве округа.

По данным региональных властей, такая практика действует, например, в селе Рыркайпий и поселке Мыс Шмидта, которые входят в городской округ Эгвекинот. К населенным пунктам с круглогодичным отоплением также относятся все поселения Чукотского муниципального района.

В городском округе Певек подачу тепла прерывают лишь на две недели. Это время используют для ежегодных профилактических и ремонтных работ.

В правительстве округа отметили, что в среднем отопительный сезон на Чукотке может длиться до 320 дней в году, что является одним из самых высоких показателей в России.

В других районах региона решение о завершении отопительного сезона принимают местные власти. Обычно батареи отключают, когда среднесуточная температура воздуха держится не ниже +8 °C в течение пяти дней подряд.

Ранее в России изменили схему оплаты отопления: теперь жители платят только в отопительный сезон.