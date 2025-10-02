Россиянам хотят запретить переодеваться в силовиков

Депутат Иванов предложил запретить розыгрыши с ряжеными силовиками

В России необходимо запретить розыгрыши и игры, в которых участники переодеваются в сотрудников силовых ведомств, поскольку они подрывают авторитет государственных институтов и представляют угрозу для общественной безопасности. Об этом заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Брянской областной думы, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Наша задача — защищать не только правопорядок, но и уважение к тем, кто его обеспечивает. Подобные розыгрыши стирают грань между игрой и реальностью, что может привести к непоправимым последствиям. Мы должны оградить наше общество, особенно молодежь, от подобных экспериментов с образами защитников закона», — сказал он.

Иванов добавил, что инициатива направлена на защиту государственных символов и униформы от неподобающего использования в развлекательных целях. По мнению чиновника, нужно усиливать патриотическое воспитание общества и не поощрять такие игры.

Ранее россиянка переоделась в полицейского, чтобы впечатлить друзей сына.