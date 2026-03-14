Полицейским предъявили новое обвинение по делу о мошенничестве у бойцов СВО в Шереметьево

ТАСС: сотрудникам МВД предъявили новое обвинение по делу о хищении у бойцов СВО

Сотрудникам полиции, фигурирующим в уголовном деле о хищении денежных средств у участников СВО в аэропорту Шереметьево, предъявили новое обвинение. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник среди правоохранителей.

«Сотрудникам полиции, проходящим по уголовному делу о хищении и вымогательстве денежных средств у граждан в аэропорту Шереметьево, предъявлено новое и окончательное обвинение», — сказали журналистам.

Какое именно — агентство не уточняет.

О преступной деятельности в Шереметьево стало известно в мае 2025 года. Изначально бойцам российской армии предлагали услуги такси по адекватным ценам, однако в конце поездки сумма значительно увеличивалась. Например, вместо 2 тыс. рублей за поездку просили 40 тыс. или даже 90 тыс. рублей. Оплата принималась как переводами, так и через банковский терминал. Если потерпевшие отказывались платить, то им угрожали физической расправой. Предварительно, сумма причиненного участникам СВО ущерба составила более 4 млн рублей.

Ранее главаря банды из 90-х обвинили в серии краж у бойцов СВО в Шереметьево.