Застрявшие на лайнере российские туристы выехали в сторону Дубая

Группа в составе 74 российских туристов, находившихся на круизных лайнерах в Дохе, покинула Катар и въехала на территорию Саудовской Аравии на двух автобусах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что туристы направляются в Дубай, откуда будут добираться до своих пунктов назначения.

По словам собеседника агентства, выезд был обеспечен на коммерческой основе. В ближайшие дни планируется отправка еще нескольких групп туристов из числа пассажиров лайнеров Celestyal Journey и Mein Schiff V.

До этого сообщалось, что около 200 российских туристов застряли на лайнере Celestyal Journey в Дохе из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Корабль стоит в порту столицы Катара с 28 февраля. По словам россиян, их обязали покинуть судно до утра 7 марта. У многих из них куплены билеты домой из Дубая, однако добраться до ОАЭ они не могут, а российские банковские карты в Катаре не работают.

Ранее сообщалось, что более 3 тыс. российских туристов не могут покинуть Шри-Ланку из-за обострения на Ближнем Востоке.