В Госдуме напомнили «простое советское» правило навигации на фоне отключений интернета

На фоне отключений мобильного интернета в российских городах следует вспомнить «простое советское» правило навигации — помогать друг другу и не стесняться спрашивать дорогу у прохожих. Об этом в беседе с Life заявил депутат Государственной думы РФ Андрей Свинцов.

«Что касается ориентирования в городе, конечно, да, есть определенный дискомфорт, особенно если речь идет о гостях в столице. Нет ничего страшного, если кто-то будет подходить друг к другу, спрашивать, как пройти, где находится то или иное здание», — сказал парламентарий.

Он также подчеркнул, что отсутствие связи может стать поводом для живого общения между людьми.

В центральных районах Москвы, а также в Санкт-Петербурге и других городах России несколько дней подряд наблюдаются перебои в работе мобильного интернета и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности и продлятся так долго, как это будет необходимо.

На этом фоне IT эксперт посоветовал россиянам иметь при себе наличные, так как вопрос оплаты и покупок в условиях неработающего интернета — ключевой. Кроме того, специалисты напомнили, что часто заказать что-либо можно и без интернета, связавшись со службой доставки по телефону, так как курьеры могут пользоваться мобильными картами без построения маршрута.

