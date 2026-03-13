Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Эксперт объяснил, почему в крупных городах РФ отключают интернет

IT-эксперт Пащенко: в городах РФ отключают связь из-за риска диверсий
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Специалист по информационным технологиям Григорий Пащенко в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему в крупных городах России, в том числе в Москве, периодически пропадает интернет. Он подчеркнул, что такие меры необходимы в целях безопасности.

«Пока в Москве это все не произошло, мы только слышали отголоски, что глушили где-то в других регионах. Почему теперь именно в Москве? У нас скоро 18 марта. Это День воссоединения России с Крымом. Это праздник, мы ожидаем диверсий, потому что будет много массовых мероприятий. Дальше 9 Мая. Парад Победы, все остальное», — высказался эксперт.

Он пояснил, что сейчас диверсантов вербуют из обычных людей через онлайн-мессенджеры и сопровождают их «от двери до террористического акта», постоянно находясь на связи.

В центральных районах Москвы, а также в Санкт-Петербурге и других городах России несколько дней подряд наблюдаются перебои в работе мобильного интернета и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности и продлятся так долго, как это будет необходимо.

На этом фоне IT эксперт посоветовал россиянам иметь при себе наличные, так как вопрос оплаты и покупок в условиях неработающего интернета — ключевой. Кроме того, специалисты напомнили, что часто заказать что-либо можно и без интернета, связавшись со службой доставки по телефону, так как курьеры могут пользоваться мобильными картами без построения маршрута.

Ранее стало известно, что делают россияне, чтобы не зависеть от интернета.

 
Теперь вы знаете
БАД от дефицитов. Почему пить их — не самая хорошая стратегия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!