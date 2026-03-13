Эксперт объяснил, почему в крупных городах РФ отключают интернет

Специалист по информационным технологиям Григорий Пащенко в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему в крупных городах России, в том числе в Москве, периодически пропадает интернет. Он подчеркнул, что такие меры необходимы в целях безопасности.

«Пока в Москве это все не произошло, мы только слышали отголоски, что глушили где-то в других регионах. Почему теперь именно в Москве? У нас скоро 18 марта. Это День воссоединения России с Крымом. Это праздник, мы ожидаем диверсий, потому что будет много массовых мероприятий. Дальше 9 Мая. Парад Победы, все остальное», — высказался эксперт.

Он пояснил, что сейчас диверсантов вербуют из обычных людей через онлайн-мессенджеры и сопровождают их «от двери до террористического акта», постоянно находясь на связи.

В центральных районах Москвы, а также в Санкт-Петербурге и других городах России несколько дней подряд наблюдаются перебои в работе мобильного интернета и связи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности и продлятся так долго, как это будет необходимо.

На этом фоне IT эксперт посоветовал россиянам иметь при себе наличные, так как вопрос оплаты и покупок в условиях неработающего интернета — ключевой. Кроме того, специалисты напомнили, что часто заказать что-либо можно и без интернета, связавшись со службой доставки по телефону, так как курьеры могут пользоваться мобильными картами без построения маршрута.

Ранее стало известно, что делают россияне, чтобы не зависеть от интернета.