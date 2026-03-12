Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам рассказали, как подготовиться к отключению мобильного интернета

IT-эксперт Корнейчук: на случай отключения интернета нужно иметь наличку
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Жители многих российских городов периодически сталкиваются со сбоями в работе мобильного интернета – в частности, такая ситуация на протяжении нескольких дней наблюдается в Москве. Важно заранее подготовиться к этому – в частности, иметь при себе наличные деньги, пластиковую карту, а также знать номера телефонов такси и других важных сервисов, посоветовал в беседе с 360.ru IT-эксперт и ведущий канала PRO Hi-Tech Илья Корнейчук.

Вопрос оплаты в условиях неработающего интернета – ключевой, поэтому важно иметь при себе наличные, а также заранее приобрести самые необходимые товары. Часто что-то заказать можно и без интернета, связавшись со службой доставки по телефону, так как курьеры могут пользоваться мобильными картами без построения маршрута, считает эксперт.

«Но если ограничения связаны с вопросами безопасности, то подождать курьера немного больше — это не самая большая проблема», — подчеркнул он.

Белые списки сайтов, доступ к которым оставят в случае отключения интернета, пополняется, поэтому в ближайшее время самые важные ресурсы снова станут доступны, добавил Корнейчук. Однако иностранные мессенджеры в эти списки точно не включат, речь идет только об отечественных ресурсах, заключил он.

Напомним, в сентябре 2025 года Минцифры создало «белый список» сайтов, которые смогут работать в России в случае отключения интернета. В список вошли социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджер Max, маркетплейсы Ozon, Wildberries и Avito, а также сайты крупнейших банков — Сбербанка, Альфа-банка, Тинькофф и Газпромбанка. Такой шаг поможет минимизировать неудобства для граждан, отметили в министерстве.

Ранее была названа главная проблема регулирования интернета в России.

 
Теперь вы знаете
Владислав Сурков уехал из России. Главное из его биографии, которую экранизируют на Западе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!