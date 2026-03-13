Размер шрифта
Общество

В Подмосковье произошел пожар на территории пансионата для престарелых

Пожар произошел на территории пансионата для престарелых в Химках
Ekaterina Sychkova/Global Look Press

Деревянное здание загорелось на территории пансионата для престарелых в Химках. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

По его данным, из здания эвакуировали 50 человек. Спасатели вывели со второго этажа четверых маломобильных постояльцев. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На место происшествия прибыли несколько бригад скорой помощи.

Возгорание началось на втором этаже и затем перешло на кровлю здания. Пожар распространился на площади 60 кв. метров. К тушению привлечены 45 человек и 15 единиц техники.

12 марта пожар произошел в гостинице «Восход» на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы. Возгорание возникло на втором этаже здания — из гостиницы самостоятельно эвакуировались 120 человек, еще семь были спасены сотрудниками МЧС. Пострадали два человека, их госпитализировали в медицинское учреждение.

3 марта в столице произошел пожар на территории киностудии имени М. Горького, где снимали телевизионную программу «Ералаш».

Ранее на Кубани зафиксировали загрязнение воздуха из-за пожара на нефтебазе.

 
