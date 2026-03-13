Размер шрифта
Почти миллиард рублей взыскали с «Военно-строительной компании»

В Москве суд взыскал с «Военно-строительной компании» 903 млн рублей
Арбитражный суд Москвы взыскал около 903 млн рублей с «Военно-строительной компании» (ВСК). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

В материалах уточняется, что с компании взыскано около 903 млн рублей неустойки и 100 тыс. рублей штрафа. При этом требования Следственного комитета РФ, подавшего иск, удовлетворены не полностью.

С каким именно проектом связан спор, в судебных документах не сообщается.

Расследования в отношении ВСК активизировались на фоне дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, который курировал военно-строительный комплекс и также обвиняется в получении взяток.

В марте 2025 года Арбитражный суд Москвы зарегистрировал 16 исков министерства обороны к Военно-строительной компании. Общая сумма требований составляет более 952 млн рублей. Минобороны и ВСК судились из-за завышения стоимости работ по государственному контракту. Ведомство требовало выплатить неустойки по госконтрактам, а также взыскать суммы, на которые была завышена стоимость работ и задолженности.

В июне в суд поступил новый иск с требованием взыскать с компании 620 млн рублей.

Ранее экс-глава ВСК дал показания на бывшего замминистра Иванова.

 
